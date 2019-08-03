Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика
ФАС ожидает договоренностей по повышению тарифа на прокачку нефти через Белоруссию
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин ожидает, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности по вопросу повышения тарифа на прокачку нефти через территорию Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь
По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Авто
Citroen анонсировал новинку, которая будет заменой модели С4
В 2020 году компания Citroen заменит хэтчбек C4 «знаменательным автомобилем».
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом
Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Общество
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют
Обновлено в 06:27
Политика
Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом
Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Футбол
Малком появился в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» открыли пятый тур победами
Обновлено в 05:22
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31