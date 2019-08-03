Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
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Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено в 09:47
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
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Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо»
Добавим, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:55
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года.
Обновлено в 10:08
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В ЛНР рассчитывают на жесткие меры к нарушителям перемирия в Донбассе
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в пятницу заявил о трех нарушениях "режима тишины", в результате одного из них погиб ополченец.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Депутат Рады предложил сажать за переговоры с Москвой
Новоизбранный депутат Рады, член президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко намерен в новом парламенте провести закон об уголовной ответственности за диалог с Россией.
Обновлено в 08:55
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию
Обновлено в 07:24
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 09:30
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Спартак» пригласил на матч с «Динамо» мальчика из Ирака. Красно-белые помогают ему с реабилитацией после взрыва противопехотной мины
Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» посетит мальчик из Ирака Касим Алькадим, потерявший ногу 10 лет назад в результате взрыва противопехотной мины.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37