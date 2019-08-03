Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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Видео драки россиян на борту самолета в Турции

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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