Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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Видео драки россиян на борту самолета в Турции

РЕН ТВвчера в 20:33

Россиян из-за драки сняли с рейса Стамбул — Екатеринбург

ТагилСити.ру00:30

Троих россиян сняли с рейса Стамбул-Екатеринбург из-за драки

URA.Ruвчера в 20:04

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Lenta.ruвчера в 20:16

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

РИА Новости01:47

Россияне устроили драку в самолете из Стамбула в Екатеринбург

Znak.comвчера в 19:16

«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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Происшествия

СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
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Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Обновлено в 04:45
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Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

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Урал — Ростов 2:2

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Происшествия

Женщине хотят ампутировать обе ноги после купания в джакузи

Обновлено в 05:16
Политика

Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
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«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за Малкома

Санкт-петербургский «Зенит» и римская «Рома» обменялись колкостями в Twitter.
Обновлено в 04:19
Наука

Главную основную причину развития рака назвали ученые

Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Медведчук заявил, что продолжит заниматься обменом пленных на Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.
Обновлено в 06:56
Политика

Команда Зеленского написала заявления об увольнении

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Единоборства

Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator

Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Хоккей

«Торпедо» победило московское «Динамо» в товарищеском матче

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:05
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика

Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси

Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Футбол

Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein

Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Авто

Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России

Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Кино

Назван самый умный герой киновселенной Marvel

Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel, сообщает Регнум.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом

«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08
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