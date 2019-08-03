Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за Малкома
Санкт-петербургский «Зенит» и римская «Рома» обменялись колкостями в Twitter.
Обновлено в 04:19
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Медведчук заявил, что продолжит заниматься обменом пленных на Украине
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.
Обновлено в 06:56
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Единоборства
Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Хоккей
«Торпедо» победило московское «Динамо» в товарищеском матче
Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:05
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика
Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси
Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Футбол
Поле «Газпром-Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Авто
Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России
Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Кино
Назван самый умный герой киновселенной Marvel
Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel, сообщает Регнум.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08