В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

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