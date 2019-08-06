Индексы Уолл-стрит начали падать с конца июля — после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая. 5 августа, после резкого падения курса юаня, индексы S&P и Nasdaq просели более чем на 3%.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Политика В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Экономика Число визитов из России в Грузию сократилось в июле на 6,4 процента Количество международных визитов из России в Грузию в июле 2019 года сократилось на 6,4%, заявила глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили на презентации последних статистических данных.

Футбол Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Политика Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.

Политика Соловьёв отреагировал на предложение Коломойского о работе на Украине Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал информацию о том, что якобы ему в 2011 году предлагали работать на украинском телеканале «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Технологии Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.

Политика США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Армия и оружие Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, сообщает корреспондент РИА Новости.

Экономика Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Общество Доля закредитованных россиян упала до 51% Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Общество «Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.

Общество Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Оказалось, что его стоимость может достигать €30 млн, а картина является работой Рембрандта.

Общество Никита Белых разводится с женой из-за угроз Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых заявила о том, что подала на развод.

Футбол «Аякс» едва не проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов Во вторник прошли пять матчей третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.