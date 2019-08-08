Финансы
Dow Jones завершил торги на Уолл-стрит выше 26 000 пунктовREGNUM 06 августа в 16:45
Индексы Уолл-стрит начали падать с конца июля — после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая. 5 августа, после резкого падения курса юаня, индексы S&P и Nasdaq просели более чем на 3%.
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Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Политика
Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов
Как исключить перепроверку подписей Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.
Обновлено в 02:13
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт
Медведева ищет фаната, который потерял телефон с ней на заставке
Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о том, что ищет поклонника, который потерял телефон с ней на заставке.
Обновлено в 04:43
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке
Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
Число детей с онкологией в России достигло максимума за 10 лет
По итогам 2018 года выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком, что на 20 тысяч выше показателей предыдущего года.
Обновлено в 01:24
Общество
В РТРС назвали причину отключения федеральных каналов в Москве
Сбои в трансляциях федеральных каналов произошли из-за использования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов
Министерство сельского хозяйства России не одобрило идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, так как нелегального оборота может стать больше.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В МЧС сообщили, что сильный ветер в Подмосковье повалил 12 деревьев
"В результате прохождения грозового фронта по территории Московской области, сопровождающегося сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, повалено 12 деревьев", - сообщили в областном главке МЧС.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»
Обновлено в 04:00
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения
Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.
Обновлено в 00:46
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено 07 августа в 05:57