Финансы

Dow Jones завершил торги на Уолл-стрит выше 26 000 пунктовREGNUM 06 августа в 16:45

Индексы Уолл-стрит начали падать с конца июля — после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая. 5 августа, после резкого падения курса юаня, индексы S&P и Nasdaq просели более чем на 3%.
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Индекс цен в металлоторговле снизился на 3,44 пункта, до отметки 616,55

MetalTorg.ru02:49

Рынок акций в России необходимо запретить

Русская Планетавчера в 10:57

Фондовый рынок США завершил торги с большой прибылью

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Стоимость «черного золота» может продолжить движение вниз

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Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

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Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Политика

Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов

Как исключить перепроверку подписей Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.
Обновлено в 02:13
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика

Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах

В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт

Медведева ищет фаната, который потерял телефон с ней на заставке

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о том, что ищет поклонника, который потерял телефон с ней на заставке.
Обновлено в 04:43
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке

Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Обновлено в 01:26
Здоровье

Число детей с онкологией в России достигло максимума за 10 лет

По итогам 2018 года выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком, что на 20 тысяч выше показателей предыдущего года.
Обновлено в 01:24
Общество

В РТРС назвали причину отключения федеральных каналов в Москве

Сбои в трансляциях федеральных каналов произошли из-за использования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Обновлено вчера в 18:52
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Девочка и загадочный остров: платформер Minute of Islands выйдет весной

Обновлено в 04:33
Политика

Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов

Министерство сельского хозяйства России не одобрило идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, так как нелегального оборота может стать больше.
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Экономика

Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
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Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В МЧС сообщили, что сильный ветер в Подмосковье повалил 12 деревьев

"В результате прохождения грозового фронта по территории Московской области, сопровождающегося сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, повалено 12 деревьев", - сообщили в областном главке МЧС.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»

Обновлено в 04:00
Экономика

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
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Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения

Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.
Обновлено в 00:46
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено 07 августа в 05:57
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