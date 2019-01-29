Финансы
Dow Jones завершил на подъеме 5-ю неделю подрядФинмаркет вчера в 01:48
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,6%, более широкий Topix - 0,7%.
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Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
Универсал и седан британской марки получили особое исполнение Chequered Flag, которое выделяет спортивный характер модели.
Обновлено в 12:22
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Политика
Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо
Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Обновлено в 11:59
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения
Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:09
Авто
Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально
Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Культура
В России появится новый телеканал «Победа»
Как сообщили в пресс-службе Первого канала, свидетельство о регистрации нового телеканала было получено в Роскомнадзоре 24 декабря 2018 года, и «Победа» будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года.
Обновлено в 08:33
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
США начали производство новых ядерных боеголовок
В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Игры
Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2
Обновлено в 13:18
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников
Согласно действующему законодательству, все офисные работники, которые проводят за компьютером более половины рабочего времени, должны раз в два года проверяться у невролога и офтальмолога.
Обновлено в 03:20
Спорт
Шахматист Владимир Крамник заявил о завершении карьеры
Крамник заявил, что его «мотивация как шахматиста» стала значительно меньше в последнее время, поэтому он принял решение уйти из шахмат и сделал публичное заявление, сыграв на недавнем турнире в голландском Вейк-ан-Зее в воскресенье, 27 января.
Обновлено в 08:28
Авто
Обновленный Audi A4 Allroad впервые засняли на тестах
Ожидается, что презентация модели может состояться в конце этого года или в начале 2020-го.
Обновлено в 01:47
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34