Индекс увеличился на 0,28%, до 26599,96 пункта. В общей сложности Dow Jones поднялся на 7,2%, а это лучший показатель за последние 80 лет. Саммит G20 открылся в японской Осаке в пятницу, 28 июня.

Dow Jones зафиксировал лучший июнь за 80 лет

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