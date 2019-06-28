Финансы

Dow Jones зафиксировал лучший июнь за 80 летТелеканал 360° 18:53

Индекс увеличился на 0,28%, до 26599,96 пункта. В общей сложности Dow Jones поднялся на 7,2%, а это лучший показатель за последние 80 лет. Саммит G20 открылся в японской Осаке в пятницу, 28 июня.
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REGNUMвчера в 15:00
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Сообщается, что 32-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять предложение "Ахмата".
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В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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WSJ: Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

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Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

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Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
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