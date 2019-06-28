Финансы
Dow Jones зафиксировал лучший июнь за 80 летТелеканал 360° 18:53
Индекс увеличился на 0,28%, до 26599,96 пункта. В общей сложности Dow Jones поднялся на 7,2%, а это лучший показатель за последние 80 лет. Саммит G20 открылся в японской Осаке в пятницу, 28 июня.
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Экономика
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Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
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Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
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Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
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Компания Aston Martin выпустит замену Rapide в кузове кроссовера
Первую внедорожную версию британской компании должны представить до конца 2019 г. Представители бренда заявляют, что DBX ограничат выпуском в количестве пяти тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:16
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
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Обновлено в 17:39
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Сообщается, что 32-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять предложение "Ахмата".
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Обновлено в 17:18
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии
Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 16:04
Общество
Илон Маск: «Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну»
28 июня 48 лет исполнилось Илону Маску — легендарному основателю PayPal, SpaceX, Tesla и еще целого ряда научно-фантастических (скорее, в хорошем смысле) стартапов.
Обновлено в 06:28
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Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Обновлено в 19:21
Авто
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С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Политика
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Политика
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:24
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Зеленский дал украинское гражданство 14 иностранным боевикам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранным гражданам, «принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Обновлено в 06:43
Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
WSJ: Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
Корпорация Apple переносит производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в Китай на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
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Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
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Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
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Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
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Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
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