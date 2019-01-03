Экономика
Американский фондовый индекс Dow Jones упал на 657 пунктов по итогам торгов в четверг, 3 января. Как отмечает CNBC News, падение связано со снижением акций корпорации Apple, просевших на фоне новостей о замедлении темпов роста выручки.
Московский Комсомолецвчера в 11:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья обвинили в растрате 14 млрд рублей
Следственный комитет России предъявил бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Обновлено в 04:16
Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
Обновлено в 08:57
Политика
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Общество
Исследователь русской литературы Борис Аверин скончался в Петербурге
Ученый-филолог, специалист по истории русской литературы, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Политика
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Общество
Десятки тысяч туристов в Таиланде отрезало от мира ураганом «Пабук»
На Самуе остались 20 тысяч туристов. «Остров сейчас полностью отрезан от материка», — рассказал CNN глава округа Самуй.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене
Московское "Динамо" нанесло поражение екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Политика
При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне
Обновлено в 06:48
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана 28 декабря при проведении шпионской акции в Москве, известно об этом стало 31 декабря.
Обновлено в 04:42
Спорт
Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира
Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве
Телеканал "Москва 24" опубликовал кадры нарушения актером и телеведущим Игорем Верником правил дорожного движения.
Обновлено в 07:17
Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко с начала 2019 года задекларировал $20 млн доходов
Президент Украины Петр Порошенко подал первую декларацию в 2019 году, в которой задекларировал 574 млн гривен (около $20 млн) доходов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Опознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
Тела всех погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян.
Обновлено в 01:02
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI дорожает более чем на 3%
Цены на нефть марок Brent и WTI в пятницу вечером растут более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:52
Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Обновлено в 02:59
Общество
Некоторые министерства и госкомитеты переедут в «Москва-Сити»
В результате правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в "Москва-Сити" центральных аппаратов этих министерств.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Экономика
Dow Jones упал на 657 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones упал на 657 пунктов по итогам торгов в четверг, 3 января.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске
Украинский пранкер Евгений Вольнов решил поглумиться над трагедией в Магнитогорске. 31 декабря здесь обрушился подъезд десятиэтажки.
Обновлено вчера в 13:55
Спорт
Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны.
Обновлено в 07:05
Общество
В Крыму 19 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:57