с чего всё началось

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45. Как отметило информационное агентство Bloomberg, это самый значительный рост этого биржевого индекса на протяжении одной сессии за последние 9,5 лет.

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

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