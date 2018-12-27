Финансы
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45. Как отметило информационное агентство Bloomberg, это самый значительный рост этого биржевого индекса на протяжении одной сессии за последние 9,5 лет.
ТАССвчера в 17:07
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Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
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