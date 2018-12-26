Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
ТАСС
17:07

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45. Как отметило информационное агентство Bloomberg, это самый значительный рост этого биржевого индекса на протяжении одной сессии за последние 9,5 лет.
ТАСС17:07

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Dow Jones скакнул более чем на 1000 пунктов

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Коррекция орбиты Международной космической станции прошла утром в четверг, с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-10" высоту полета МКС подняли на 1,15 километра, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
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«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

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Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
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Обновлено в 18:29
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
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