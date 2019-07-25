Финансы
Dow Jones вверх, NASDAQ вниз. Почему индексы идут в разные стороныРБК 09:28
Индекс Dow Jones Industrial получил поддержку от акций 3M, входящих в его состав. Готов к росту и индекс S&P 500. Что касается технологического индекса NASDAQ, то после достижения накануне исторического максимума он находится под давлением негативных новостей, связанных с его компонентами.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре
Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.
Обновлено в 21:45
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Главная больница Камчатки отметила 65-летний юбилей
Коллектив Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского отметил 65-летний юбилей учреждения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в региональном Минздраве.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота
Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
Обновлено в 13:21
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Игры
Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы
За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено в 14:32
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Агрессивный петух терроризирует прохожих в штате Арканзас
Главы небольшого поселения в американском штате Арканзас решают судьбу агрессивного петуха, который регулярно нападает на прохожих в одном из районов города, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Индийский фрегат «Таркаш» прибыл в Петербург для участия в параде
В Северную столицу корабль прибыл для участия в параде в честь Дня ВМФ в воскресенье. Фрегат встречали официальные лица ВМФ России.
Обновлено в 07:36
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
Обновлено в 15:41
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Обновлено в 19:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Теннис
Россия требует от США прекратить визовую дискриминацию
"Потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", — говорится в сообщении дипмиссии на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги Европы
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Помощь с жильем и работа с вузами. Как в больницу Коломны привлекают новых врачей
Что касается плана мероприятий на текущий год, то мы планируем привлечь еще как минимум 21-го врача — это будут выпускники, окончившие ведущие вузы страны.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48