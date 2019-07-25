Финансы

Dow Jones вверх, NASDAQ вниз. Почему индексы идут в разные стороныРБК 09:28

Индекс Dow Jones Industrial получил поддержку от акций 3M, входящих в его состав. Готов к росту и индекс S&P 500. Что касается технологического индекса NASDAQ, то после достижения накануне исторического максимума он находится под давлением негативных новостей, связанных с его компонентами.
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