Индекс Dow Jones Industrial получил поддержку от акций 3M, входящих в его состав. Готов к росту и индекс S&P 500. Что касается технологического индекса NASDAQ, то после достижения накануне исторического максимума он находится под давлением негативных новостей, связанных с его компонентами.

Dow Jones вверх, NASDAQ вниз. Почему индексы идут в разные стороны

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