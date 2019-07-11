Финансы
Dow Jones впервые превысил отметку в 27000 пунктовТелеканал 360° 15:00
В Соединенных Штатах в ходе торгов промышленный индекс Dow Jones впервые перевалил отметку в 27000 пунктов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
Обновлено в 20:30
Происшествия
Экс-депутата обвиняют в вымогательстве $50 млн
11 июля 2019 года стало известно, что бывшего депутата Госдумы РФ Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $50 млн у совладельцев АО «Альфа-банк» Петра Авена и Михаила Фридмана.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14
Футбол
«Реал» намерен приобрести Поля Погба
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Обновлено в 03:18
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 08:32
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Энергетика
Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда
Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено в 01:50
Здоровье
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12
Спорт
Волейбол. Финал шести Лиги наций стартовал в Чикаго
Двумя матчами сильнейших сборных мира в американском Чикаго стартовал Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд.
Обновлено в 01:20
Гаджеты
В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры
В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы В приложении для часов Apple Watch обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры.
Обновлено в 16:16
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Торговый комплекс горит на МКАД на площади 100 кв. м
Торговый комплекс "Варшавка-33" загорелся на Московской кольцевой автодороге, площадь пожара составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.
Обновлено в 21:27
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Общество
Половина россиянок оказались жертвами домашнего насилия
Отмечается, что более половины опрошенных (56 процентов) подвергались домашнему насилию.
Обновлено в 21:06
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров
Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
Обновлено в 09:00
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Общество
6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено в 03:55
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 18:31