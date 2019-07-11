Финансы
Dow Jones впервые превысил отметку в 27000 пунктовТелеканал 360° 15:00
В Соединенных Штатах в ходе торгов промышленный индекс Dow Jones впервые перевалил отметку в 27000 пунктов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Политика
Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания на сегодняшней сессии почти единогласно проголосовали за досрочное прекращение трудовой деятельности председателя счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Полностью горение было ликвидировано в 01:37 мск. Возгорание на станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 произошло ранее 11 июля.
Обновлено в 20:30
Политика
Путин сменил губернатора Севастополя
Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено в 12:09
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова пострадала от мошенников
Хочу предупредить всех — в интернет-сети объявились мошенники, которые представляются моими агентами.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Политика
США отложили санкции против главы МИД Ирана
Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед
Напомним, в начале июня Бари Алибасов по ошибке глотнул "Крот", после чего попал в реанимацию с химическими ожогами пищевода и желудка.
Обновлено в 14:21
Интернет
В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя
В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено 09 июля в 05:31
Здоровье
Названы маскирующиеся под съедобные ядовитые грибы
В министерстве экологии Московской области рассказали, какие съедобные грибы можно спутать с ядовитыми.
Обновлено в 21:15
Авто
Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 2%
За минувший месяц было продано 13,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 2,2% больше, чем в июне 2018 года.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Обновлено в 16:33
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Любимый особняк Мэрилин Монро продают за 115 миллионов долларов
Стоимость особняка оценивается в 115 миллионов долларов, а его площадь составляет около 1130 квадратных метров.
Обновлено в 21:00