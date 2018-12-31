Американский фондовый индекс Dow Jones упал на 657 пунктов по итогам торгов в четверг, 3 января. Как отмечает CNBC News, падение связано со снижением акций корпорации Apple, просевших на фоне новостей о замедлении темпов роста выручки.

Dow Jones упал на 657 пунктов на новостях от Apple

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