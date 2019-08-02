Уолл-стрит закрывается в минусе после объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая, 1 августа передает агентство Reuters.

Dow Jones упал на 1% после объявления Трампа о пошлинах против Китая

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