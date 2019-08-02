Экономика
Dow Jones упал на 1% после объявления Трампа о пошлинах против КитаяREGNUM вчера в 16:44
Уолл-стрит закрывается в минусе после объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая, 1 августа передает агентство Reuters.
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США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 18:04
Индексы США упали после заявления Трампа о пошлине на китайские товары на $300 млрд
Коммерсантъвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Индии объяснили отправку военных в Кашмир
Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.
Обновлено в 06:09
Общество
«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты
«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Игры
В Total War: Three Kingdoms появится новый бесплатный режим
Creative Assembly сообщила, что вскоре добавит в Total War: Three Kingdoms новый бесплатный режим под названием Dynasty Mode.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Общество
Россияне стали меньше доверять телевизору
За последние десять лет почти четверть граждан нашей страны перестали считать телевизор главным источником информации.
Обновлено вчера в 04:32
Транспорт
Под Саратовом завершен ремонт второго подъезда к аэропорту «Гагарин»
Завершился капитальный ремонт трассы "Саратов - Дубки - Новая Липовка - дорога от Шевыревки до Сабуровки", там нанесена разметка, установлены дорожные знаки, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Главред ТАСС перейдет на работу в «Российский экспортный центр»
Главный редактор информагентства ТАСС Максим Филимонов, который в пятницу покидает эту должность, возглавит блок по внешним связям и коммуникациям группы «Российский экспортный центр».
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
«Ранимые и обидчивые»: Лариса Гузеева посмеялась над своими хейтерами
У телеведущей много хейтеров, но появляются они в том числе и потому, что Гузеева, как правило, за словом в карман не лезет, и может позволить себе острые высказывания и даже нецензурную лексику.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Названы болезни, при которых противопоказано купание в водоемах
Медики рассказали, при каких болезнях нельзя купаться и предупредили об опасности купания в нетрезвом виде Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что купание, как любая физическая нагрузка, имеет свои противопоказания, поскольку в холодной воде организм испытывает стресс.
Обновлено в 06:57
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Windows 10 по всему миру застряли в «безопасном» режиме. Нельзя сменить браузер, поисковик, поставить ПО со стороны
«Застрявшие» в S-режиме Пользователи операционной системы Windows 10, работающей в так называемом S-режиме (S Mode), испытывают трудности с переходом на полнофункциональную версию ОС Microsoft.
Обновлено в 07:05
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Политика
В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения
В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Происшествия
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35