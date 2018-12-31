Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, сообщает Газета.ru. «Падение связано со снижением цены акций Apple на фоне данных о возможном уменьшении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае», - уточняется в сообщении.

Dow Jones упал более чем на 650 пунктов

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