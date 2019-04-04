Экономика

Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет вчера в 01:58

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 79,29 пункта (0,3%) и составил 26179,13 пункта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

РБКвчера в 09:05

Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с Китаем

REGNUMвчера в 21:11

Биржи США закрылись в плюсе на ожидании новостей по торговым переговорам с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:33

Российский фондовый рынок начал день в небольшом минусе

Финмаркет03:07

S&P500 направляется к 2900 пунктам

SIA.ruвчера в 09:16

Прогнозы ВТО сдержали рост американских индексов

Finam.Ruвчера в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Обновлено в 02:53
Экономика

Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом

Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%

Обновлено в 03:27
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Хоккей

В ЦСКА признались, что игры со СКА даются им тяжело

В среду, 3 апреля, главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин, комментируя итоги встречи своих подопечных со СКА, признал, что игры против петербуржцев проходят тяжело.
Обновлено в 01:32
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Названы лучшие тренеры ФНЛ в марте

Наставник "Сочи" Александр Точилин признан лучшим тренером ФНЛ в марте по версии лиги.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов

Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей

Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Теннис

Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма

Обновлено в 01:30
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное