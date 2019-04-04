Экономика
Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет вчера в 01:58
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 79,29 пункта (0,3%) и составил 26179,13 пункта.
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Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Обновлено в 02:53
Экономика
Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом
Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%
Обновлено в 03:27
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Хоккей
В ЦСКА признались, что игры со СКА даются им тяжело
В среду, 3 апреля, главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин, комментируя итоги встречи своих подопечных со СКА, признал, что игры против петербуржцев проходят тяжело.
Обновлено в 01:32
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Названы лучшие тренеры ФНЛ в марте
Наставник "Сочи" Александр Точилин признан лучшим тренером ФНЛ в марте по версии лиги.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов
Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Теннис
Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма
Обновлено в 01:30
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30