Экономика

Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет вчера в 01:58

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average снизился вслед за существенным падением стоимости акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance.
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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.
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Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

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В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо

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«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В Роскачестве подвели итоги исследования филе минтая

Специалисты Роскачества огласили результаты исследования филе минтая и ответили на важные вопросы о качестве рыбы в российских магазинах.
Обновлено в 01:01
Футбол

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева

Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
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Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера

Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Завод по производству взрывчатки загорелся в Дзержинске

В городе Дзержинске Нижегородской области загорелся завод по производству взрывчатки, слышны взрывы.
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Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
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«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Обновлено в 06:46
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Происшествия

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Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
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АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
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Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
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Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

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Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

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Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
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Одну ученицу саратовской школы госпитализировали после распыления в здании, предположительно, газового баллончика, проводится расследование, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
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Крем для кожи превратил британку в «зомби»

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Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
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Третьего апреля в Radio City Music Hall (Нью-Йорк) прошла премьера финального сезона "Игры престолов".
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В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
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