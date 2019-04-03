Экономика
Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет 01:58
S&P 500 практически не изменился по итогам сессии, Nasdaq Composite уверенно вырос.
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Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Обновлено в 03:25
Наука
Нобелевский лауреат не верит в победу над раком
Арье Варшель, нобелевский лауреат по химии, поделился с российскими журналистами не слишком оптимистичной информацией.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино, который ранее сказал, что США призывают турецкие власти признать итоги муниципальных выборов.
Обновлено в 03:31
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Петербурге трехлетняя девочка вспорола себе живот о разбитую вазу
Родители девочки рассказали, что она упала на стеклянную вазу и распорола себе живот. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье
Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня
Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.
Обновлено в 03:38
Экономика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Экономика
Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73%
Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.
Обновлено в 03:49
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась получения пенсии
Утомительную процедуру судебных тяжб пришлось пройти вдове капитана вооруженных сил РФ Сергея Петина, который погиб в авиакатастрофе в Сирии 7 марта прошлого года, когда крушение потерпел самолет АН-26.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Голикова: Каждый год в России фиксируется более 750 тысяч абортов
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что в РФ каждый год фиксируется более 750 тысяч абортов, из них пятая часть делается по медицинским показаниям.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова объяснила, почему два года не может выйти замуж
Юлианна Караулова уже больше шести лет встречается с продюсером Андреем Черным.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии
Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем
Иосиф Пригожин отмечал 2 апреля свой 50-летний юбилей в кругу друзей.
Обновлено в 01:55