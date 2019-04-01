Экономика

Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет 01:58

S&P 500 практически не изменился по итогам сессии, Nasdaq Composite уверенно вырос.
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Затишье перед бурей: на чем заработать в апреле

Forbes01:55

Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменился

Финмаркет01:58

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

Finam.Ru01 апреля в 11:20

Конец первоапрельской динамики. Американские индексы прекратили расти

РБКвчера в 09:21

Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМ01 апреля в 17:03

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт01 апреля в 10:25

Без взлётов и падений: Индексы Уолл-стрит «взяли перерыв»

REGNUMвчера в 16:28
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Технологии

У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов

Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Хоккей

Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Экономика

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Гаджеты

Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд арестовал вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева на два месяца

Обновлено в 05:49
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России

Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика

Попасть на контрактную службу в Росгвардию станет проще

Как отметил полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, в инициативе сказано: с гражданами, имеющими специальные звания, переведёнными в войска национальной гвардии из органов внутренних дел в соответствии с решением Президента РФ, заключается первый контракт о прохождении военной службы.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО

Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Экономика

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

С Урала под Воронеж перебросили 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34

Из Челябинской области под Воронеж перебазировали шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено в 04:49
Наука

Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение

Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Мобильный телефон отмечает день рождения

Обновлено в 00:00
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Политика

«Временного президента» Венесуэлы Гуайдо лишили неприкосновенности

Обновлено в 02:58
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
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