Экономика
Dow Jones снизился, Nasdaq вырос, S&P 500 практически не изменилсяФинмаркет 01:58
S&P 500 практически не изменился по итогам сессии, Nasdaq Composite уверенно вырос.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Технологии
У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов
Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Экономика
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика
Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России
Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика
Попасть на контрактную службу в Росгвардию станет проще
Как отметил полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, в инициативе сказано: с гражданами, имеющими специальные звания, переведёнными в войска национальной гвардии из органов внутренних дел в соответствии с решением Президента РФ, заключается первый контракт о прохождении военной службы.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО
Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Экономика
Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу
Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
С Урала под Воронеж перебросили 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34
Из Челябинской области под Воронеж перебазировали шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено в 04:49
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Мобильный телефон отмечает день рождения
Обновлено в 00:00
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34