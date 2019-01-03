Экономика
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News. Отмечается, что падение связано со снижением цены акций Apple на фоне данных о возможном уменьшении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае.
Газета.Ruвчера в 10:59
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Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Обновлено в 03:00
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Политика
Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Теннис
Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске спасли шесть животных
Спасатели рассказали, что под завалами обрушенного в Магнитогорске дома нашли живыми пять кошек и собаку.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске
Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что тела всех 39 погибших при частичном обрушении дома в Магнитогорске опознаны.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
Овечкин первым забросил 30 шайб в текущем сезоне НХЛ
Goal No. 30 has been reached — @ovi8's 14th season hitting the mark. pic.twitter.com/oRGSlYJfoT — NHL (@NHL) 4 января 2019 г. Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Первый складной Xiaomi показали на видео
В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В ФРГ у офиса партии «Альтернатива для Германии» произошел взрыв
Обновлено в 02:47
Хоккей
Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Обновлено в 02:56
Политика
В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.
Обновлено в 03:22
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено 02 января в 16:55
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Обновлено в 02:46
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Новгородской области при пожаре погибли шесть человек
В Новгородской области в ночь на 4 января сгорел частный дом. В огне погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей.
Обновлено в 02:38
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24