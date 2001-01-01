Экономика
Dow Jones получил мощный импульс роста. Рынок готов пойти за индексомРБК вчера в 09:16
Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли перед открытием торговой сессии в Нью-Йорке. Тон торгам на Уолл-стрит задали американские тяжеловесы, входящие в состав индекса Dow Jones Industrial. Они стимулировали рост котировок по всему рынку перед началом торгов.
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