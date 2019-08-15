Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессииКоммерсантъ 13:50
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
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Экономика
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Обновлено вчера в 13:54
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
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Армия и оружие
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В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Технологии
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Наука
Искусственный интеллект и беспилотники: как изменится поиск пропавших детей с новым законом
Отныне операторы связи обязаны предоставлять данные геолокации смартфонов детей. Более того, к поиску подключат искусственный интеллект.
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Политика
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Обновлено в 01:30
Интернет
Поисковик Google начал терять клики
Поисковик Google стал терять клики.
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Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Энергетика
У «Газпрома» начинают изымать имущество в Европе
В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».
Обновлено в 11:24
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В WhatsApp на Android появилась новая функция
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Обновлено в 08:20
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Обновлено в 16:34
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Происшествия
20 тысяч человек остались без газа на Урале
В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33