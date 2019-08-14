Экономика

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 17:06

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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