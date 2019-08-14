Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 17:06
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Авто
В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него
Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников.
Обновлено в 19:59
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Общество
Ученые в Приморье сфотографировали нового для России водяного оленя
Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет [в него] 327-м видом и восьмым видом в семействе Cervidae.
Обновлено в 20:20
Политика
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков планируется обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Обновлено в 20:10
Экономика
«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы
"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Политика
В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины
Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины».
Обновлено в 12:43
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
Обновлено в 17:46
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Общество
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
В Министерстве труда и социальной защиты во вторник прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Авто
Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации
Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.
Обновлено в 00:15
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
«Это море радости»: Волочкова искупалась топлесс
В Инстаграме Волочкова опубликовала снимок, на котором она позирует в море, сжимая свою пышную грудь руками.
Обновлено в 18:30
Экономика
Российский минтай может потеснить Китай на рынке Европы
Глава АДМ Алексей Буглак считает, что при поддержке государства российский минтай будет готов потеснить Китай на рынке Европы.
Обновлено в 21:50
Театры
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено в 21:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено в 04:18
Кино
Выпущена вдохновленная «Звездными войнами» серия кукол Барби
Американская компания Mattel выпустила тематическую серию Барби. Внешний вид кукол стилизован под определенных персонажей.
Обновлено в 21:29
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено в 20:34
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской
В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер
Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 14:07