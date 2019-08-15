Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК вчера в 17:06
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Наука
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.
Обновлено в 20:09
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено в 08:56
Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Гаджеты
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото
Обновлено в 03:18
Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
КНДР произвела очередной запуск снарядов в сторону Японского моря
Снаряды были запущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, передает ТАСС.
Обновлено в 21:07
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 17:02
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Кинга
Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
Обновлено в 19:04
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено в 14:09