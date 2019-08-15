Финансы

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК вчера в 17:06

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
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Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
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