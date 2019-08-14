Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Авто В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.

Политика Зеленский отказался продавать днепровскую воду в Крым Северо-Крымский канал Представитель президента Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина даже не будет рассматривать предложения России по восстановлению водоснабжения Крымского полуострова, сообщает украинское издание Таймер.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

Здоровье Какие лекарства нельзя применять вместе Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Общество Отчислен за финансовую неуспеваемость Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с мая Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года.

Космос Метеориты из внешней Солнечной системы помогли Земле стать обитаемой Метеориты из отдаленных уголков Солнечной системы доставляли на Землю большое количество воды, углерода и летучих веществ, благодаря чему на нашей планете стало возможным зарождение жизни.

Происшествия В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Кино «Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде» Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".