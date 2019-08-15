Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК вчера в 17:06
В последний раз индекс DJI терял столько пунктов за день в октябре 2018 года, уточняет Reuters. В свою очередь S & P 500 в среду потерял 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6 пунктов, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94 пунктов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
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