Финансы

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 14 августа в 17:06

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
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Финансы

Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США

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Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром

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