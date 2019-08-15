Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 14 августа в 17:06
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Авто
Новый кроссовер Kia KX3 показали на фотографиях
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель.
Обновлено в 01:16
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Здоровье
Психологи раскрыли 6 способов победить глубокую хандру
Зачастую обыватели путают депрессию с хандрой.
Обновлено в 03:20
Политика
Президент Турции распорядился ускорить строительство АЭС
Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который обязывает турецкие ведомства оказывать максимальное содействие и поддержку проектам строительства АЭС для их скорейшего завершения, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Наука
Созданы два «плаща-невидимки» для защиты от волн
Вторая группа из университетов Китая пришла к почти такой же идее пассивного гидродинамического «плаща-невидимки».
Обновлено 14 августа в 07:45
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром
Ранее о восьми пострадавших сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По его данным, тяжелых травм у направленных в больницу нет.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Японии почти 2 тысячи человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна
В Японии не менее 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту города Осака из-за отмены рейсов в связи с тайфуном "Кроса", сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00