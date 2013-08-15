Экономика
Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 годуВести.Финанс вчера в 16:38
Фондовый рынок США обновил антирекорды года из-за опасений рецессии в американской экономике. По итогам торгов среды, 14 августа, Dow Jones упал на 3% до отметки 25 479,42 пункта, S&P 500 потерял 2,9%, завершив сессию на отметке 2 840,60 пункта.
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Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Обновлено в 01:43
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия
На Московском шоссе в аварии разбились двое подростков
По предоставленным ИА «Регион 64» в областной службе спасения сведениям, утром на Московском шоссе около дома № 7 ВАЗ-2107 врезался в дерево.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено вчера в 15:01
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Хоккей
«Миша правильно сделал, что вернулся в КХЛ. Многого добился за два года!» Валерий Брагин о Михаиле Григоренко
Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин — Несколько лет назад вы в интервью заявили, что Михаилу не хватает взрывной скорости.
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Экономика
Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики
Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути.
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Политика
Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
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Шоу-бизнес
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
Жители уже составили петицию с требованием закрыть хостел.
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Театры
Умер худрук Театра сказки Игорь Игнатьев
В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Сургуте двое детей провалились в вентиляционную шахту
Два десятилетних мальчика провалились в вентиляционную шахту одного из технических строений во дворе нового жилого комплекса в Сургуте.
Обновлено в 03:31