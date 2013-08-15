Экономика

Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 годуВести.Финанс вчера в 16:38

Фондовый рынок США обновил антирекорды года из-за опасений рецессии в американской экономике. По итогам торгов среды, 14 августа, Dow Jones упал на 3% до отметки 25 479,42 пункта, S&P 500 потерял 2,9%, завершив сессию на отметке 2 840,60 пункта.
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