Фондовый рынок США обновил антирекорды года из-за опасений рецессии в американской экономике. По итогам торгов среды, 14 августа, Dow Jones упал на 3% до отметки 25 479,42 пункта, S&P 500 потерял 2,9%, завершив сессию на отметке 2 840,60 пункта.

Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году

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