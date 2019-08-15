Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%REGNUM вчера в 20:32
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05% (-800,49) и составил 25 479,42.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Момент столкновения А321 с птицами попал на видео
Обновлено в 04:25
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59
Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».
Обновлено 13 августа в 22:29
Происшествия
«Авангард» включил в состав членов экипажа спасенного самолета
Омский клуб включил в него имена членов экипажа самолета Airbus А321, сообщает Twitter «Ястребов».
Обновлено в 09:18
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест
Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене
Уточняется, что постановление было принято 13 августа. Ранее в Москве также был арестован подозреваемый в госизмене россиянин.
Обновлено в 09:13
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В центре Лондона произошло нападение с ножом
В центре Лондона возле здания британского Министерства внутренних дел в результате нападения неизвестного с ножом пострадал один человек.
Обновлено в 09:33
Политика
Друг и соратник генпрокурора Луценко: кто такой Грымчак, задержанный СБУ при получении взятки
Бывший помощник нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак после Майдана занял заметное место в чиновничьей иерархии Украины Вечером 14 августа украинские СМИ и сегменты соцсетей облетела сенсационная новость: при получении крупной взятки был задержан замминистра по делам "оккупированных территорий".
Обновлено в 03:29
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Футбол
Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел незалежной Виталия Захарченко, который на данный момент находится не в Украине.
Обновлено в 07:59
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Экономика
Август на дворе: пришло ли время кризиса
Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54
Транспорт
Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах
Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Овечкин оценил шансы игроков НХЛ сыграть на Олимпиаде-2022
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что игроки НХЛ могут получить шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Пекине.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Обновлено в 08:00