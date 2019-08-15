Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК 14 августа в 17:06
В последний раз индекс DJI терял столько пунктов за день в октябре 2018 года, уточняет Reuters. В свою очередь S & P 500 в среду потерял 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6 пунктов, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94 пунктов.
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Названа причина отмены рейсов «Уральских авиалиний»
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Обновлено вчера в 23:21
Политика
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Политика
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
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Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
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Обновлено в 00:53
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
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Обновлено вчера в 20:03
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Обновлено в 01:36
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено вчера в 13:53
Кино
Минкульт отобрал 13 фильмов режиссеров-дебютантов для субсидий
Экспертный совет при Министерстве культуры РФ отобрал проекты режиссеров-дебютантов, которые получат государственное субсидирование.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Армия и оружие
Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
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EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено вчера в 07:44
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Трамп заявил, что страны НАТО увеличили расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп заявил, что смог добиться того, что страны НАТО израсходовали на оборону на $100 млрд больше.
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Политика
Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты
Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
Обновлено вчера в 12:31
Энергетика
BNP Paribas: нефтяная промышленность обречена
«Никогда прежде нефтяная промышленность не сталкивалась с такой угрозой, которую представляют для нее возобновляемые источники электроэнергии и электромобили», — сообщается в докладе BNP Paribas.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18