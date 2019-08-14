Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцевРБК вчера в 17:06
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.
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Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье
Портал Baza опубликовал в Twitter видео с места жесткой аварийной посадки самолета Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
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Политика
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Обновлено в 00:10
Транспорт
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Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Chevrolet представил обновленный Chevrolet Cruze
Обновлено вчера в 14:32
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
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Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров
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Шоу-бизнес
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Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
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Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Тело младенца нашли под окнами общежития в Красноярске
В Красноярске под окнами общежития нашли тело младенца.
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Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Авто
Kia показала первые фотографии нового Kia Mohave
Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.
Обновлено вчера в 00:15
Хоккей
«Детройт» выменял у «Тампы» Адама Эрна
«Детрой Ред Уингз» провел обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг», получив нападающего Адама Эрна, за которого отдал выбор в четвертом раунде на драфте следующего года.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
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Интернет
«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц
Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Футбол
Цорн подтвердил, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Комличенко
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что красно-белые рассматривали кандидатуру нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в качестве усиления атаки команды.
Обновлено в 04:15
Происшествия
После аварийной посадки аэробуса в Подмосковье запустили горячую линию
Пассажирский самолёт Airbus A-321 после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа совершил жёсткую посадку в поле, расположенном в Раменском городском округе.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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Происшествия
Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 763
«В аэропорту Шаннон подтвердили временное приостановление работы после инцидента с самолётом Boeing 763», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Авто
Hyundai показала новую Hyundai Creta на первых официальных фото
Судя по фото, Hyundai Creta/ix25 2020-го модельного года сохранит облик концепта с многоуровневой головной оптикой, каскадной решеткой радиатора и двухсекционными задними фонарями.
Обновлено в 03:18
Авто
В России прекращены продажи седана Volkswagen Polo GT
Российские дилеры Volkswagen завершили продажи нескольких версий седана Volkswagen Polo, в том числе спортивной модификации GT.
Обновлено вчера в 08:49