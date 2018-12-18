Финансы

Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
REGNUM
13:17

Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM13:17

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Dow Jones обвалился четвертый раз за месяц

Газета.Ru16:57

Уолл-стрит: Amazon и Goldman Sachs «огорчили» американский рынок

REGNUM16:40

Биржи США закрылись в минусе на 2% на ожидании заседания ФРС

ПРАЙМ17:28

Американские индексы снижаются в начале торгов в понедельник

Финмаркет10:05

Уолл-стрит может открыться в минусе; в фокусе - ФРС

Financial One09:15

Худший декабрь с 1980 года на рынках

Вести.Финансвчера в 23:10

На текущей неделе рубль останется в рамках привычного диапазона 66 – 67,50 за доллар. 17.12.18

Глас Народа00:48
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Финансы

Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Финансы

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы

Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы

Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами

По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.
Обновлено в 09:15
Финансы

МТС Банк повысил ставки по вкладам в рублях

Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Обновлено в 05:01
Финансы

Россияне вдвое увеличили объем перевода средств с карты на карту

Рост числа безналичных переводов связан с удобством этого способа для пополнения кредитных карт, перевода средств из банка в банк, переводов родственникам, друзьям и коллегам по работе.
Обновлено в 17:07
Финансы

Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей

Новый инструмент - фьючерс на биткоин Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд.
Обновлено в 03:16
Финансы

Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке

ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы

Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы

Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы

Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах

Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы

Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность

Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы

Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник

Больше остальных выделится евро, который после крутого пике отыграет сразу 13 банов, но при этом несколько не дотянет до утраченных позиций.
Обновлено в 16:01
Финансы

Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах

Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы

Рост портфеля кредитов «Сбербанка» обеспечит повышение прибыли на 10%

В целом, "Сбербанк" ждет роста прибыли на 10% в 2018 году, что обеспечит рост портфеля кредитов, в основном физических лиц.
Обновлено в 02:30
Финансы

Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков

Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено в 09:36
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