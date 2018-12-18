Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»REGNUM13:17
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM13:17
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Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами
По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.
Обновлено в 09:15
Финансы
МТС Банк повысил ставки по вкладам в рублях
Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Обновлено в 05:01
Финансы
Россияне вдвое увеличили объем перевода средств с карты на карту
Рост числа безналичных переводов связан с удобством этого способа для пополнения кредитных карт, перевода средств из банка в банк, переводов родственникам, друзьям и коллегам по работе.
Обновлено в 17:07
Финансы
Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей
Новый инструмент - фьючерс на биткоин Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд.
Обновлено в 03:16
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник
Больше остальных выделится евро, который после крутого пике отыграет сразу 13 банов, но при этом несколько не дотянет до утраченных позиций.
Обновлено в 16:01
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы
Рост портфеля кредитов «Сбербанка» обеспечит повышение прибыли на 10%
В целом, "Сбербанк" ждет роста прибыли на 10% в 2018 году, что обеспечит рост портфеля кредитов, в основном физических лиц.
Обновлено в 02:30
Финансы
Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков
Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено в 09:36