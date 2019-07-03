Финансы

Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59

Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях

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Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости США

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Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США

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Биржи США закрылись на рекордных уровнях из-за ожиданий снижения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 14:14
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Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Политика

Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело

Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Экономика

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество

Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»

Обновлено в 09:37
Здоровье

Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе

ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Энергетика

В Ростовской области опять повысили цены на бензин

В Ростовской области за последний месяц снова подорожал бензин.
Обновлено в 02:53
Общество

Медведев рассказал о переходе на электронные трудовые книжки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить "сотни миллионов рублей", ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Не оценили. Теодор Курентзис дал интервью Ксении Собчак

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балеты Теодор Курентзис дал большое интервью Ксении Собчак.
Обновлено в 07:30
Политика

В МИД Украины заявили об оставшейся в прошлом дружбе с ПАСЕ

Дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) остались в прошлом.
Обновлено в 08:10
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Интернет

В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе

Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Здоровье

В Тюменской области увеличат автопарк скорой помощи

Станцию скорой медицинской помощи в Тюмени посетил губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор посетил станцию скорой медицинской помощи областной столицы.
Обновлено в 06:14
Политика

Сотрудники «ГАЗа» устроили акцию у резиденции посла США в Москве

Как передает корреспондент "Интерфакса", Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".
Обновлено в 08:20
Происшествия

Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана

1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть

Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Экономика

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий

Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь).
Обновлено в 04:56
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
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