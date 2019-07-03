Финансы
Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59
Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Политика
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Экономика
«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Обновлено в 09:37
Здоровье
Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе
ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Энергетика
В Ростовской области опять повысили цены на бензин
В Ростовской области за последний месяц снова подорожал бензин.
Обновлено в 02:53
Общество
Медведев рассказал о переходе на электронные трудовые книжки
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить "сотни миллионов рублей", ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Не оценили. Теодор Курентзис дал интервью Ксении Собчак
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балеты Теодор Курентзис дал большое интервью Ксении Собчак.
Обновлено в 07:30
Политика
В МИД Украины заявили об оставшейся в прошлом дружбе с ПАСЕ
Дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) остались в прошлом.
Обновлено в 08:10
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Интернет
В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Здоровье
В Тюменской области увеличат автопарк скорой помощи
Станцию скорой медицинской помощи в Тюмени посетил губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор посетил станцию скорой медицинской помощи областной столицы.
Обновлено в 06:14
Политика
Сотрудники «ГАЗа» устроили акцию у резиденции посла США в Москве
Как передает корреспондент "Интерфакса", Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана
1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Экономика
Банк «Открытие» изменил рекламный слоган
Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь).
Обновлено в 04:56
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15