Финансы

Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59

Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости США

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