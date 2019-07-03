Финансы
Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59
Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Авто
Российский авторынок в июне снизился на 3%
Обновлено в 06:40
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Из определения суда о принятии иска к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Москалькова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить претензии правозащитников по делу сестер Хачатурян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить претензии, которые поступили к ней от правозащитников по делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России
Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от «ядерного армагеддона».
Обновлено в 05:25
Политика
Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень
Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.
Обновлено в 09:24
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Экономика
Сбербанк планирует в этом году нарастить кредитование юрлиц на 4%
Как сообщалось ранее, Сбербанк в 2018 году нарастил кредиты юридическим лицам по МСФО на 12,9% - до 14 трлн 331,1 млрд рублей.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13