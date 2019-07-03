Экономика

Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59

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Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости США

РЕН ТВвчера в 14:59

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