Экономика
Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59
Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Индекс Dow Jones установил новый исторический рекорд перед Днем независимости в США
Profinance.ruвчера в 13:45
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Экономика
В Подмосковье увеличились расходы и доходы бюджета региона на 2019 год
Как пояснила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, доходы бюджета увеличиваются в 2019 году на 1,4 млрд рублей и и составят 557,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:18
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
Обновлено в 02:31
Политика
Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 03:00
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий
Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено 02 июля в 04:19
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и Южной Осетии
Делегация РФ будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Культура
Мадонна поделилась закулисными подробностями создания последнего альбома
Мадонна поделилась с фанатами закулисными подробностями создания своего последнего альбома Madame X, выложив на канале YouTube документальный фильм World of Madame X, сообщает сайт Billboard.com.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте
Иномарка "БМВ" вылетела на тротуар и врезалась в здание.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Тариф на мусор в Омске снизят в два раза
Региональную энергетическую комиссию Омской области обязали снизить тариф на мусор в два раза.
Обновлено в 03:27
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19