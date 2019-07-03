Финансы

Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости СШАРЕН ТВ вчера в 14:59

Промышленный индекс Dow Jones в преддверии Дня независимости США обновил свой исторический максимум, установленный в октябре.
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Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях

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Dow Jones обновил исторический максимум перед Днем независимости США

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Биржи США закрылись на рекордных уровнях из-за ожиданий снижения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 14:14
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика

Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю

Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика

Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского

Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
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Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Пара пришла на свадьбу близкого друга семьи, рэпера T-killah. Настоящее имя – Александр Тарасов.
Обновлено в 13:08
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Футбол

Сборная Перу в третий раз в истории вышла в финал Кубка Америки

Сборная выиграла два последних турнира. Перуанцы в третий раз в истории вышли в финал Кубка Америки.
Обновлено в 03:10
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Обновлено вчера в 11:44
Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Путин высказался о планах после президентского срока

Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото

Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков.
Обновлено в 03:08
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Здоровье

В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения

Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41
Авто

Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera

Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Космос

К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Здоровье

В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом

Повара суши-бара в Калининграде, где отравились 13 человек, были носителями сальмонеллеза, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.
Обновлено в 10:31
Политика

Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Происшествия

После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Обновлено в 12:38
Футбол

Буффон взял в «Ювентусе» новый номер

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
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