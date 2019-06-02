Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займамиИзвестия 17:01

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В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
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Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Известия17:01
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