Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займамиИзвестия 17:01
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:30, Вашингтон
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Общество
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Политика
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Происшествия
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В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
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По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
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«Ньюкасл» не может договориться с Бенитесом о продлении контракта
«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, утверждает Chronicle Live.
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В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Космос
Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами
Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
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Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
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Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
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Происшествия
Аэропорт Кишинева экстренно эвакуировали
Обновлено в 15:32
Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Экономика
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
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Скончался барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
На 54-ом году жизни скончался постоянный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов.
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