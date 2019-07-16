Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:45

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Александром Довбней. Туляки заключили с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение. Довбня является воспитанником московского "Локомотива".
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«Арсенал» объявил о переходе Довбни из «Пафоса»

Sport24.ru08:19

В тренде. Тульский «Арсенал» показал «постаревшего» новичка

Тульская пресса07:30

Александр Довбня пополнил состав «Арсенала»

Тульские СМИ07:59

Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Чемпионат08:37

Тульский «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником Довбней

Sports.ru08:34

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Довбни

Матч ТВ09:27

Защитник Довбня перешел в «Арсенал»

Спорт-Экспресс08:16
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Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
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В библиотеки Петербурга поступила уникальная книга о России

Обновлено в 12:36
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Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастья

В конце светская львица пожелала счастья Куперу и Леди Гаге и отметила, что последняя может только радоваться такой свалившейся на нее популярности в России, ведь она принесет ей много денег.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Кино

Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров

Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
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Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика

WSJ: Эрдоган променял НАТО на Путина

Представители американской стороны говорят о том, что российские специалисты, которые помогут Турции запустить высокопроизводительные комплексы С-400, могут поставить под угрозу целостность оборонных систем НАТО, которые работают вместе.
Обновлено в 12:05
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
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Культура

Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг

Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено в 14:51
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Общество

В России вводят ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Политика

Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу

Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".
Обновлено в 09:05
Наука

Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни

Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Футбол

Краневиттер заявил о желании покинуть «Зенит»

Хавбек питерского "Зенита" Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клубную прописку.
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Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
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Александр Евгеньевич Довбня
Российский футболист
Российский футболист, защитник кипрского клуба «Пафос». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет.
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