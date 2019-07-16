Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:45
Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Александром Довбней. Туляки заключили с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение. Довбня является воспитанником московского "Локомотива".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
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Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
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Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
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Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
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В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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В России вводят ГОСТ для фотосессий младенцев
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В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
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Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
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Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни
Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.
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Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
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Краневиттер заявил о желании покинуть «Зенит»
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Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
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