Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:45

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Александром Довбней. Туляки заключили с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение. Довбня является воспитанником московского "Локомотива".
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Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Чемпионат08:37

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Довбни

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Александр Довбня пополнил состав «Арсенала»

Тульские СМИ07:59

«Арсенал» объявил о переходе Довбни из «Пафоса»

Sport24.ru08:19

Тульский «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником Довбней

Sports.ru08:34

В тренде. Тульский «Арсенал» показал «постаревшего» новичка

Тульская пресса07:30

Защитник Довбня перешел в «Арсенал»

Спорт-Экспресс08:16
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Армия и оружие

Уязвимость российского С-400 выявили в США

Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора

Ассанж и выборы в США: В июле 2016 года на ресурсе Ассанжа WikiLeaks появилась внутренняя переписка представителей Демократической партии США.
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Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
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СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
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Экономика

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Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Политика

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В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Обновлено в 08:05
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Политика

ЕС призвал Россию признать вину за катастрофу малазийского Boeing

ЕС обратился к России с призывом взять на себя ответственность за падение малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году, Совет Европы выпустил соответствующее заявление.
Обновлено в 12:01
Авто

АвтоВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
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В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
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Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
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В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
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В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
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Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

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Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел

Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.
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Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю

Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
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Сын Почеттино подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 10:18
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
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Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
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Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

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Александр Евгеньевич Довбня
Российский футболист
Российский футболист, защитник кипрского клуба «Пафос». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет.
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