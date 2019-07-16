Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:45
Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Александром Довбней. Туляки заключили с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение. Довбня является воспитанником московского "Локомотива".
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
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