Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:45

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Александром Довбней. Туляки заключили с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение. Довбня является воспитанником московского "Локомотива".
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Партнёр Беляева и чемпион Европы: что известно о новичке «Арсенала»

Тульские новости15:22

Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Чемпионат08:37

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Довбни

Матч ТВ09:27

«Арсенал» объявил о переходе Довбни из «Пафоса»

Sport24.ru08:19

Тульский «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником Довбней

Sports.ru08:34

В тренде. Тульский «Арсенал» показал «постаревшего» новичка

Тульская пресса07:30

Защитник Довбня перешел в «Арсенал»

Спорт-Экспресс08:16
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Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Футбол

Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб

Обновлено в 14:55
Кино

«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Баскетбол

«Химки» могут подписать контракт с центровым Букером

Подмосковные «Химки» могут подписать контракт с баскетболистом Девином Букером.
Обновлено в 08:21
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Хоккей

«Чикаго» обменял Артема Анисимова в «Оттаву»

Как отмечается, российский нападающий был обменян на форварда Зака Смита, с которым "Чикаго" подписал контракт сроком до конца сезона-2020/21 на сумму в 3,25 миллиона долларов.
Обновлено в 15:22
Политика

В США задержали экс-президента Перу

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Общество

Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»

Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено в 16:14
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Политика

США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 20:44
Технологии

Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok

Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено в 05:32
Здоровье

В Зауралье до зимы отремонтируют 15 больниц

До конца года в Зауралье отремонтируют 15 медучреждений.
Обновлено в 02:28
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Авто

SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным

На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
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Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Интернет

Twitter презентовал новый дизайн

Обновлено в 04:45
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Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность

Обновлено 14 июля в 19:28
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Александр Евгеньевич Довбня
Российский футболист
Российский футболист, защитник кипрского клуба «Пафос». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет.
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