Гаджеты
Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официальноFerra 10:20
Сегодня суббренд Huawei Honor на официальной презентации в Лондоне представил новую линейку смартфонов Honor 20. Возглавляет линейку флагманский Honor 20 Pro. Аппаратной основой устройства стали 7-нанометровый чипсет Kirin 980 с восемью ядрами Cortex-A76, а также 8 ГБ оперативной памяти.
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Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено в 21:12
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Общество
Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019
Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Онколог Минздрава рассказал, как уберечься от меланомы
Врач-онколог Андрей Поляков рассказал о способах защиты от меланомы.
Обновлено в 14:52
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Музыка
В Париже состоялся концерт пианиста Никиты Галактионова
Концерт российского пианиста Никиты Галактионова прошел во вторник вечером во французской столице.
Обновлено в 19:44
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Жириновский спрогнозировал американский удар по Ирану
Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Общество
Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес
В возрасте 88 лет из жизни ушел знаменитый французский парикмахер Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Авто
Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом
В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.
Обновлено в 19:06
Общество
В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма
В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16