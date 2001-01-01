Каракас Столица Венесуэлы

Столица Венесуэлы. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км². Это сервисный, банковский и торговый центр Венесуэлы. Фондовая биржа Каракаса и PDVSA имеют штаб-квартиры в городе. PDVSA является крупнейшей компанией в Венесуэле. Каракас также является культурной столицей Венесуэлы, со множеством ресторанов, театров, музеев и торговых центров. Некоторые из самых высоких небоскребов в Латинской Америке расположены в Каракасе.