Общество
Доступность жилья: Нижний уступает Екатеринбургу и Новосибирску, но опережает большинство города ближнего зарубежья
Доступность жилья: Нижний уступает Екатеринбургу и Новосибирску, но опережает большинство города ближнего зарубежьяPolitbook.ruвчера в 06:43
Показатель относительной доступности жилья сравнивает цены на недвижимость или стоимость аренды недвижимости (квартиры или дома) со средним заработком.
Politbook.ruвчера в 06:43
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Транспорт
Три станции московского метро закрыли из-за подтопления
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе
В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Более 30 тысяч учителей школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку
Более 30 тысяч преподавателей средних школ в Лос-Анджелесе начали забастовку, сообщила в понедельник газета The New York Times.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Общество
Спортсмен пробежал дистанцию 50 км при температуре минус 60 градусов
Молдавский спортсмен-экстремал преодолел дистанцию 50 км при температуре минус 60 градусов.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
NBC: адвокат Харви Вайнштейна намерен отказаться его защищать
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Кремлевскую елку демонтируют к 18 января
Обновлено вчера в 21:55
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В Госдуме приступили к приёму заявок на участие в конкурсе рэперов
Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи 15 января начинает сбор заявок на участие в конкурсе «Безграничный рэп».
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Россиян стали реже домогаться на работе
«В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты», — пояснили представители сервиса.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Камчатке пообещали меньше очередей за льготными авиабилетами
«Аэрофлот» пообещал жителям Камчатки, что очередей за субсидируемыми авиабилетами станет меньше.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов
Обновлено вчера в 12:28