Общество

Доступность жилья: Нижний уступает Екатеринбургу и Новосибирску, но опережает большинство города ближнего зарубежья
Politbook.ru
вчера в 06:43

Показатель относительной доступности жилья сравнивает цены на недвижимость или стоимость аренды недвижимости (квартиры или дома) со средним заработком.
Politbook.ruвчера в 06:43

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Доступность жилья: Нижний уступает Екатеринбургу и Новосибирску, но опережает большинство города ближнего зарубежья

Politbook.ruвчера в 06:43
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