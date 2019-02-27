Футбол
Доступ по FAN ID планируют внедрить в России начиная с 1 июляРИА Новости 04:43
Министерство спорта разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата и Кубка России по футболу с механизмом паспорта болельщика (FAN ID), заявила советник департамента науки и образования ведомства Ирина Григорьева на семинаре по обеспечению безопасности и работе с болельщиками футбольных клубов.
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