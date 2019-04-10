Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностямREGNUM 06:51

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Экономист назвал очень низкой зарплату в 66 тысяч

URA.Ru06:14

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

РБК00:19

В ходе опроса россияне определили уровень «достойной зарплаты»

Газета.Ru02:38

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

РИА Новости03:31

Россияне назвали необходимый для достойной жизни уровень дохода

RT на русскомвчера в 22:59

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Известиявчера в 22:47

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Футбол

Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Технологии

В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива

Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева

В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Общество

Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Технологии

В работе YouTube произошел масштабный сбой

Напомним, что в конце марта сообщалось о крупном сбое в работе популярной социальной сети Instagram.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие

Япония потеряла истребитель пятого поколения F-35

9 апреля Силы самообороны Японии потеряли истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает японское новостное агентство NHK.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

День отца появится в Петербурге

В Петербурге хотят официально утвердить новый праздник. Теперь каждое третье воскресенье июня в Северной столице начнут отмечать День отца.
Обновлено в 07:30
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»

Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".
Обновлено в 05:43
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество

На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»

Обновлено в 07:11
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, осужден на 15 лет

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Путин рассказал об отношениях России и Исландии

"Что касается наших отношений, то они всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в среду.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Общество

В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах

Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.
Обновлено в 06:28
Гаджеты

Первый телефон Apple, выпущенный в 1993 году, показали на видео

Обновлено в 04:43
Культура

Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новым оборудованием для российских школ и работой портала "Российская электронная школа".
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Путешествия

Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники

Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
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