Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностямREGNUM 06:51
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Футбол
РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»
Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов
Известная телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но уже успела вернуть прежнюю форму, хвастаясь стройной фигурой.
Обновлено в 06:58
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Культура
Приостановка приказа Мединского об объединении театров стала главным культурным событием марта в стране
Решение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева приостановить действие приказа Министерства культуры РФ занимает первую строчку в мартовском рейтинге событий в сфере культуры.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Создательница блога «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк»
Баязитова считает, что из-за жалоб банка ее репутация пострадала.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Авто
Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах
Фактически, Рабенберг ожидает, что этот электрический дом на колесах сможет разгоняться до 230 км/ч, что будет достаточно, чтобы установить новый мировой рекорд Гиннеса в качестве самого быстрого автодома.
Обновлено в 01:22
Политика
В Петербурге введут туристический сбор
Владимир Путин одобрил введение сбора с туристов. Размер сбора составит сто рублей в сутки. Взимать деньги с туристов будут гостиницы.
Обновлено в 09:05
Экономика
Доля иностранных инвестиций в проекты Новой Москвы не превышает 10%
Доля иностранных вложений в проекты на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) не превышает 10% от общего объема инвестиций.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Россияне верят в заражение ВИЧ через укусы комаров
Исследование показало, что каждый шестой россиянин верит в возможность заразится вирусом через комариный укус.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:12
Спорт
Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей
Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Политика
Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу
Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57