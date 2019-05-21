Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампаниюТАСС 08:55

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Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.

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