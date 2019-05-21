Политика
Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампаниюТАСС 08:55
Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
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Президент указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля.
— Ирина Геращенко, украинский политикТАСС 08:55
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Энергетика
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Происшествия
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Политика
Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт
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Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
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Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
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Политика
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Общество
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Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Происшествия
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Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
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Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
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Футбол
Мохаммади летом покинет «Ахмат»
Обновлено в 07:08
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Кино
«Джон Уик-4» выйдет в мае 2021 года
Четвертая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет 21 мая 2021 года, сообщает Deadline со ссылкой на студию Lionsgate.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Экономика
Заявка на создание СП в сфере e-commerce поступила в ФАС
Ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с Alibaba, «МегаФоном» и Mail.Ru Group поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Обновлено в 10:38
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
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Обновлено в 10:35
Происшествия
В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями
В Магнитогорске пожарные тушат возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
Обновлено в 10:50
Авто
Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 18 транспортных средств из-за возможного дефекта.
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Происшествия
В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива
Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Технологии
В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях
Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39