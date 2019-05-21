Политика

Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампаниюТАСС 08:55

Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
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Ирина Геращенко
Президент указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля.
— Ирина Геращенко, украинский политикТАСС 08:55

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