Политика
Названа примерная дата досрочных выборов в Верховную радуАргументы и Факты 08:23
Стороны считают приемлемой датой проведения досрочных выборов 21 июля. 20 мая в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Новый лидер Украины заявил о досрочном роспуске Верховной рады.
Читать в источнике
Оценить26
Президент указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля.
— Ирина Геращенко, украинский политикТАСС 08:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Зеленский назначил главу президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Челси» официально представил Пулишича
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Хоккей
Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией
Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA
Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.
Обновлено в 10:38
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая
«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:14
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
Телеведущая решила наконец исправить зрение. Накануне Анфиса Чехова перенесла операцию, а именно лазерную коррекцию зрения.
Обновлено в 03:00
Общество
Parisien: умер изобретатель укладки волос Патрик Алес
Во Франции в возрасте 88 лет умер парикмахер и предприниматель Патрик Алес.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Музыка
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
Специалисты пришли к заключению о том, что резкие колебания веса у пожилых людей «могут быть значительными факторами риска, связанными с деменцией».
Обновлено в 04:23
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Общество
В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства храма
Глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев сообщил агентства URA.RU, что ради мира в городе забор вокруг площадки в сквере, где приостановлено строительство храма, будет демонтирован.
Обновлено вчера в 08:24