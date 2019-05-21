Политика

Названа примерная дата досрочных выборов в Верховную радуАргументы и Факты 08:23

Стороны считают приемлемой датой проведения досрочных выборов 21 июля. 20 мая в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Новый лидер Украины заявил о досрочном роспуске Верховной рады.
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Ирина Геращенко
Президент указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля.
— Ирина Геращенко, украинский политикТАСС 08:55

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